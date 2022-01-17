Тютюновий дим, поламані меблі і безлад: у Львові від п'яних батьків забрали 5 дітей (фото)

Тютюновий дим, поламані меблі і безлад: у Львові від п'яних батьків забрали 5 дітей (фото)

Дітей від батьків забрала їхня тітка.

У Львові від п'яних батьків забрали 5 дітей, яких вони залишили без належного нагляду. Інцидент стався у суботу ввечері, 15 січня.

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Про це розповіли в патрульній поліції Львівщини. Спершу правоохоронці отримали виклик про конфлікт та тілесні ушкодження на вулиці Личаківській. Інспекторів зустріла заявниця і розповіла, що співмешканець сестри вдарив її.

"Чоловік стояв поруч і між ними знову виник словесний конфлікт. Патрульні почули, що в квартирі перебувають 5 малолітніх дітей. Поліцейські вирішили перевірити цю інформацію", - розповідають правоохоронці.

В квартирі патрульні побачили двох дівчаток віком півтора місяці та 2 роки, а також трьох хлопців віком: 3, 5 та 11 років. Усі вони були без нагляду дорослих та налякані. Правоохоронці кажуть, що умови проживання для дітей були непридатні, в кімнатах стояв тютюновий дим, меблі поламані, усе розкидано.

"Мати найменшої дитини спала у стані алкосп'яніння. Батько теж був у стані сп'яніння і поводився неадекватно", - розповідають у патрульній поліції.

Правоохоронці про побачене повідомили працівників ювенальної превенції. Водночас заявниця написала розписку, що забирає дітей до себе і подбає про їхню безпеку. Патрульні посадили дітей та їхню тітку в службовий автомобіль і відвезли їх до безпечного помешкання.

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