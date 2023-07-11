Тягнув за волосся у кущі: у Львові чоловік напав на двох школярок (фото)

У Львові затримали 42-річного чоловіка, який посеред вулиці напав на двох дівчат, віком 14 та 16 років. Він вдарив їх, а одну із потерпілих за волосся тягнув у кущі.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

До поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що на вулиці Володимира Великого невідомий чіпляється до дітей. За його словами, дівчата просять про допомогу. Інший очевидець теж зателефонував до поліції та додав, що нападник тягне одну із дівчат за волосся у кущі.

На місце події оперативно прибула поліція. Правоохоронці поспілкувались із потерпілими, віком 14 та 16 років. Підлітки повідомили, що нападник втік та надали його прикмети.

Поліція обстежила територію та на одній із вулиць затримала підозрюваного. Ним виявився 42-річний місцевий житель. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львові медики витягнули з ока дівчини 14-сантиметрового гельмінта.

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