Труп плавав у річці: у Львівській області знайшли мертвим 32-річного чоловіка

Причину смерті чоловіка в становлюють експерти.
У середу, 3 листопада в с. Страшевичі Самбірського району, що на Львівщині, у р. Дністер виявили тіло чоловіка. Повідомлення про труп у водоймі рятувальники отримали о 18:08 год.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
Загиблим виявився 32-річний мешканець с. Тершів Самбірського району. О 20:11 год. надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки витягнули на берег тіло та передали працівникам поліції.
Причини та обставини смерті чоловіка встановлюються.
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