Троє львів'ян в "Однокласниках" підтримували Путіна і займались російською пропагандою: фото

Троє мешканців Львова у соцмережі "Однокласники" навмисне розпалювали національну ворожнечу та принижували гідність України.

За проросійські дописи та критику українців, які не підтримують війну, розв'язану РФ, їм оголошено підозру.

Про це сьогодні, 13 травня, повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"Троє чоловіків у соцмережі "Однокласники" створили публічні особисті облікові записи та зробивши їх відкрити для необмеженого кола осіб, з метою розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності української нації та її історичного минулого, її державності та суверенітету, систематично розміщували пости та поширювали інформацію, яка присвячена тематиці протистояння на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Загалом у свої дописах фігуранти критикували українців, які підтримують ідеї незалежного від Росії політичного курсу країни, української влади й України як держави.

Їм повідомили про підозру у вчиненні дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 ККУ).

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