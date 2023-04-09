Тризуб із 1000 пасок: у Львові встановили великодній рекорд України (фото)

1000 великодніх пасок задекорували та виклали у формі тризуба жителі Львова за 25 хвилин та 17 секунд, встановивши новий національний рекорд України, про що з'явився відповідний запис у Книзі рекордів країни.

Про це на своїй сторінці у Facеbook написав заступник очільника Львівської обласної ради Юрій Холод.

У заході брали участь як дорослі, так і діти, активно допомагаючи покривати паски глазур'ю та прикрашати стрічками.

Фото: Юрій Холод\Facebook

"І все це ми зробили разом для підтримки окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Збираємо на дрон у рамках ініціативи Максим Козицький #1000дронів для України. Тому що паски – це добре. Їх отримають військові та внутрішньо переміщені особи, а ось найбільше, що потрібно нашим військовим, – це дрони, автомобілі та інша техніка", – зазначив Холод.

Нагадаємо, великодній хліб для переселенців, у госпіталі та на передову взялися пекти волонтери у Рівному. А допомагають їм військові, які дістали поранення та лікуються у шпиталі.

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