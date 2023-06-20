Три влучання у важливий об'єкт: у Львівській ОВА розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками

Під час повітряної тривоги на світанку 20 червня, близько 05:00, російська армія атакувала Львів безпілотниками "Shahed". Зафіксовано три влучання дронів.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Поцілили у критично важливий об'єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За словами Козицького, жертв чи постраждалих внаслідок ударів дронами по місту немає. На місці влучання виникла пожежа.

"Дякую за роботу нашим захисникам протиповітряної оборони. Якби не вони, масштаби біди були б значно більші", - додав очільник області.

Повітряна тривога вночі 20 червня

Вночі під час повітряної тривоги, яка тривала у Львівській області від 04:05 до 06:01, сталися вибухи. Зранку стало відомо, що окупанти атакували безпілотниками обласний центр. Є "прильоти".

Армія РФ випустила 35 ударних дронів "Shahed-136/131", з них 32 було знищено силами ППО. Основним напрямком удару для ворога була Київська область.

Зокрема навколо столиці ППО виявила та знищила майже два десятки ворожих цілей. За даними КМВА, ворожі дрони заходили на столицю хвилями. Наголошується, що це друга атака іранськими дронами по Києву від початку червня.

Також РФ намагалася завдати удару по Миколаївській області. Сили ППО збили у небі над регіоном три іранські безпілотники.

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