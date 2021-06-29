Три дні шукали: у Львівській області втопився рибалка (фото)

Як саме сталась трагедія, встановлює поліція.
У понеділок, 28 червня, в селі Журавно Львівської області у річці Дністер знайшли тіло 57 річного рибалки з села Вільховець. Чоловік зник ще 25 червня, усі ці три дні його шукали у водоймі.
Про це сьогодні, 29 червня, повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області.
О 12:20 водолази знайшли тіло загиблого і через 5 хвилин вийняли потопельника з води.
"Пожежно-рятувальним відділенням спільно з працівниками поліції за допомогою рятувальної мотузки та рятувального круга тіло було витягнуто на берег та передано працівникам поліції", - йдеться у повідомленні.
Обставини загибелі чоловіка встановлюються, зазначили в департаменті цивільного захисту ЛОДА.
Нагадаємо, В річці у Львівській області виявили труп 49-річного мешканця Рівненщини.