Три дні шукали: у Львівській області втопився рибалка (фото)

Три дні шукали: у Львівській області втопився рибалка (фото)

Як саме сталась трагедія, встановлює поліція.

У понеділок, 28 червня, в селі Журавно Львівської області у річці Дністер знайшли тіло 57 річного рибалки з села Вільховець. Чоловік зник ще 25 червня, усі ці три дні його шукали у водоймі.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області.

О 12:20 водолази знайшли тіло загиблого і через 5 хвилин вийняли потопельника з води.

"Пожежно-рятувальним відділенням спільно з працівниками поліції за допомогою рятувальної мотузки та рятувального круга тіло було витягнуто на берег та передано працівникам поліції", - йдеться у повідомленні.

Обставини загибелі чоловіка встановлюються, зазначили в департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Нагадаємо, В річці у Львівській області виявили труп 49-річного мешканця Рівненщини.

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