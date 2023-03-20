Трагічний випадок у Львові: курсанта знайшли мертвим

Що стало причиною - наразі невідомо.
18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх знайшли мертвим під час добового наряду.
На сайті університету вже опублікували співчуття з приводу смерті хлопця, а також розпочали внутрішнє розслідування.
Нещасний випадок трапився у неділю 19 березня. Спочатку про смерть курсанта повідомили анонімно через кілька Telegram-каналів, опублікувавши фото з місця події.
На сайті університету внутрішніх справ повідомили, що через інцидент розпочато внутрішнє розслідування. Випадок також розслідують у поліції.
Нагадаємо, в Чернігівській області у військовому навчальному центрі "Десна" застрелився військовослужбовець-контрактник.
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