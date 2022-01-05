Трагічна смерть юнака у Львові: в лікарні помер 20-річний хлопець, який випав з четвертого поверху

Після падіння молодика у важкому стані госпіталізувади до медзакладу, де згодом він помер.
Сьогодні, 5 січня, у одній з лікарень у Львові помер 20-річний хлопець, який впав з вікна четвертого поверху. Хлопця намагались врятувати медики, та безуспішно.
Про це повідомляє "Варта1" з посланням на власні джерела.
20-річний юнак впав з висоти 4-го поверху на дах одноповерхового магазину на вулиці вул. Ярославенка, 47. Трагедія сталась 4 січня близько 23:35. Його госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні Львова, але врятувати молодика не вдалося.
Причину і обставини трагічної події встановлюють правоохоронці.
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