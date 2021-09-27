Трагічна смерть під власними колесами: у Львівській області авто перекинулось і розчавило водія

Чоловік загинув на місці події.
У неділю, 26 вересня, поблизу села Висіч Яворівського району Львівської області загинув водій. ДТП сталась близько 18:45 год.
Як розповіли у департаменті цивільного захисту ЛОДА, 40-річний мешканець селища Немирів Яворівського району на автомобілі "УАЗ 469" не впорався з керуванням на лісовій дорозі та в'їхав у дерево.
Під час спроби витягнути автомобіль за допомогою пристрою "Лебідка”, автомобіль перекинувся на водія, в результаті чого чоловік загинув на місці події.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львові п'яний водій перекинувся на дах на своєму авто Mercedes-Benz.