Трагічна смерть під власними колесами: у Львівській області авто перекинулось і розчавило водія

Трагічна смерть під власними колесами: у Львівській області авто перекинулось і розчавило водія

Чоловік загинув на місці події.

У неділю, 26 вересня, поблизу села Висіч Яворівського району Львівської області загинув водій. ДТП сталась близько 18:45 год.

Як розповіли у департаменті цивільного захисту ЛОДА, 40-річний мешканець селища Немирів Яворівського району на автомобілі "УАЗ 469" не впорався з керуванням на лісовій дорозі та в'їхав у дерево.

Під час спроби витягнути автомобіль за допомогою пристрою "Лебідка”, автомобіль перекинувся на водія, в результаті чого чоловік загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львові п'яний водій перекинувся на дах на своєму авто Mercedes-Benz.

Новини України: на трасі "Херсон-Генічеськ" сталася потрійна ДТП – 2 людей загинули на місці

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання