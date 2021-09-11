Трагічна ДТП у Львівській області: батько на смерть переїхав дворічну доньку (фото)

Трагічна ДТП у Львівській області: батько на смерть переїхав дворічну доньку (фото)

Чоловік на авто рухався заднім ходом і скоїв наїзд на малечу.

У п'ятницю, 10 вересня, в одному з сіл Яворівського району Львівської області батько збив на смерть свою дворічну доньку. Трагедія сталась близько 21:15 вечора.

Як попередньо встановили правоохоронці, 31-річний чоловік за кермом автомобіля "Опель", рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, наїхав на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла, інформує пресслужба поліції.

Батька дівчинки затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 9 вересня біля Львова в ДТП перекинувся мікроавтобус. Внаслідок аварії четверо осіб постраждали, серед них - двоє дітей.

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