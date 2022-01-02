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Трагедія в перший день Нового року: у Львівській області загинув 27-річний чоловік

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Трагедія в перший день Нового року: у Львівській області загинув 27-річний чоловік

pixabay.com

У поліції розслідують причини ДТП. 

У Львівській області на трасі Броди-Язлівчик 1 січня о 19:23 автомобіль на смерть збив 27-річного чоловіка. 

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

ДТП сталась за межами населеного пункту. Відомо, що автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого був 29-річний житель Бродівської ТГ, збив 27-річного чоловіка, жителя с. Язлівчик. Від отриманих травм молодик помер на місці аварії. 

У поліції розслідують причини ДТП. 

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