Трагедія на Львівщині: у водоймі втопилися двоє хлопців

Особи загиблих вже встановлено.

На Львівщині у водоймі втопилися одразу двоє хлопців. Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини трагедії.

Про це повідомили у поліції регіону.

Особи загиблих встановлені – ними виявились жителі Львова віком 16 та 17 років.

Як встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, подія сталась на водоймі у селі Ясниська, Яворівського району. Тіла юнаків розшукали водолази.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Слідство триває.

Нагадаємо, у Кіровоградській області втопилися двоє дітей.

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