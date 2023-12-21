Топив дівчину в озері й вішав за ногу на дерево: на Львівщині покарали батька за вбивство кривдника доньки

У Львівській області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який убив залицяльника своєї доньки. На суді він пояснив, що покійний переслідував його доньку та погрожував убити всю їхню родину.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Чоловік бив доньку підозрюваного

За даними суду, інцидент стався у Східниці у квітні 2020 року. Там місцевий житель застрелив залицяльника своєї доньки. Чоловік побачив, як той бив його доньку, і вимагав припинити це робити.

Тоді залицяльник почав погрожувати чоловікові та його родині розправою. Як наслідок - батько розстріляв нападника.

Що розповів підозрюваний

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що того дня почув, як його донька плаче - на вулиці він побачив, що жінка лежить, а її залицяльник копає її. Тоді він забрав доньку до хати, проте її кривдник намагався залізти до будинку, через що він вистрелив у нього. Він також додав, що залицяльник часто переслідував його доньку, бив її та погрожував розправитися з родиною.

"Чоловік постійно тероризував родину, підпалив будинок, кидав взривпакети, тому вважає, що захищав себе та свою сім`ю. З приводу неправомірної поведінки звертався до поліції, прокуратури, однак результатів це не дало. Цей випадок болить, це біль на все життя, постійно мучить сумління. Хотів висловити потерпілим співчуття, але потерпілий не йшов на контакт. Попросив у потерпілого вибачення. В той час, коли відбувалися події, був у стані сильного душевного хвилювання. Просив не позбавляти його волі, позов визнає, однак така сума для нього є непідйомною", - йдеться у свідченні підсудного.

Дружина підозрюваного підтвердила, що загиблий переслідував її доньку - бив, погрожував, а якось змусив її роздягнутися і так провів її вулицею.

Що розповіли батьки жертви

Батько та мати покійного розповіли, що, мовляв, це донька підозрюваного переслідувала їхнього сина і навіть погрожувала вчинити самогубство, бо загиблий її ігнорував.

Вони додали, що у їхнього сина була дівчина, з якою він прожив 7-8 років.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ст. 116 КК України та судив до 4 років позбавлення волі. Родичам покійного він повинен сплатити 500 тис. грн моральної компенсації.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Львівській області чоловік застрелив молодика, який бив його доньку

Раніше ТСН повідомляла подробиці трагедії. Донька підозрюваного розповіла, що залицяльник топив її в озері й вішав за ногу на дерево.

Нагадаємо, на Волині священник через черешні викрав і зв'язав ученицю 6 класу.

Читайте також провідні новини дня: