Тонка крига ламалась під ногами: на Львівщині з озера рятували дівчинку (фото)

На Львівщині надзвичайники врятували 12-річну дівчинку, яка опинилась на тонкій кризі озера.

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією рятувальників, у смт Шкло Яворівського району на території місцевого озера на кризі опинилася 12-річна дівчинка, яка кликала на допомогу.

Під час прогулянки дитина вирішила вийти на замерзлу водойму, а коли поверталася назад до берега, то помітила, що під ногами ламається тонка крига. В це момент дівчинка перебувала за 10 м від берега.

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На допомогу притули надзвичайники. Вони човном підпливли якомога ближче до дівчинки, підтягнули її рятувальною мотузкою, посадили до човна і доправили до берега.

"Перебування на кризі нині вкрай небезпечне через нестійкі температури. Розповідайте дітям про небезпеку подібних прогулянок!" – закликали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше у грудні надзвичайники врятували двох 11-річних хлопчиків, які вийшли на замерзлу водойму в селі Гряди на Волині. Крига під ногами одного з дітей тріснула і хлопчик провалився під воду.

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