"То був шок": мама розповіла, як почалась хвороба у 5-річної доньки, в якої коронавірус вразив 80% легень

"То був шок": мама розповіла, як почалась хвороба у 5-річної доньки, в якої коронавірус вразив 80% легень

Лікарі вважають дивом швидке одужання дитини з таким сильним ураженням органів дихання.

5-річну дівчинку Домініку, хвору на COVID-19, яку рятували львівські медики, вже від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Дитина тиждень перебувала в реанімації в надважкому стані з 80% ураження легень.

Маленька пацієнтка вже почала самостійно дихати і її перевели до педіатричного відділення. Медики вважають дивом, те що таке сильне ураження легенів дівчинка перемогла так швидко, інформує "5 канал".

Мама дитини Олена Люлюк розповіла, що у доньки захворювання спершу було схоже на звичайну застуду: у 5-річної Домініки був нежить та невисока температура. Через два дні почала боліти грудна клітка та з'явилася сильна ломота в тілі. Швидкий тест на коронавірус показав негативний результат. Згодом у дитини почався сильний кашель і за день стан дівчинки дуже погіршився.

"Почалися хрипи в легенях, які посилювалася, і вона була у важкому стані, було важко дихати. Я не думала, що це настільки серйозно, але коли почула відсоток ураження легень, то був шок", – каже мама Домініки.

Лікарі виявили у дитини 80% ураження легень і одразу відправили до реанімації та підключили до апарату ШВЛ. Тоді медики зробили ПЛР-тест, який підтвердив коронавірус.

"Було 5 таких критичних днів, коли знижувалися показники оксигенації і лабораторні показники і був досить високий ризик того, що дитина буде переведено на ЕКМО. Гарантій і шансів ми не могли давати, в тій ситуації, бо стан був вкрай тяжкий", – розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської обласної лікарні "Охматдит" Віра Приймакова.

Мама дитини пригадує, як медики намагались підтримати її у ці важкі дні.

"Я пам’ятаю лише слова лікарки тільки, що треба зібратися і триматися. Тому що дитинка все відчуває, і боротися разом з нею", - розповідає Олена Люлюк.

В палаті інтенсивної терапії дитина пробула тиждень, допоки самостійно не почала дихати. Дитину вже перевели до педіатричного відділення.

"На рентгені органів грудної клітки було повно ураження правої і лівої легені. Практично 1 ділянка була не задіяна", - каже пульмонологиня "Охматдиту" Роксоляна Головин.

За словами лікарки, у дитини вже практично повністю відновилися структура легень. Таке швидке покращення медики вважають дивом.

Де дитина підхопила коронавірус, мама дівчинки й гадки не має, адже вдома всі - вакциновані, а в дитячому садочку випадків захворювання не було.

Вже через тиждень лікарі планують відпустити додому маленьку пацієнтку, а батькам радять за найменших симптомів застуди та кишкових розладів одразу робити тест на коронавірус та звертатися до медиків, адже діти також тяжко хворіють на COVID-19.

Зараз у коронавірусному відділені дитячої лікарні перебуває 17 маленьких пацієнтів. Лікарі кажуть, що вірус стає агресивніший, і діти його переносять важче.

"Якщо колись була легка і середня форма, зараз з’являється більше тяжка. З березня почали з’являтися важкі хворі, які, на жаль, мають тяжкі пневмонії, ураження не тільки легень, а й судинної системи", – додала Віра Приймакова.

Нагадаємо, 5-річну дівчинку з 80% ураження легень і дихальною недостатністю привезли швидкою. Її рятували лікарі львівського "Охматдиту". У понедолк, 27 вересня, дитину від'єднали від апарту ШВЛ.

Новини України: у львівському "Охмадиті" відімкнули від апарату ШВЛ 5-річну дівчинку

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