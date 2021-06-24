"То були останні кошти": у Львові розшукують конверт із грошима, який випадково викинули у смітник

Конверт із смітника одразу забрали невідомі.
У Львові в Сихівському районі одні з місцевих мешканців випадково викинули конверт із грошима до смітника. Тепер власники розшукують пакунок, запевняючи, що то "були останні кошти".
Про це пише УНІАН з посиланням на місцеву спільноту "Варта-1".
Зокрема, сказано, що конверт, у якому була листівка із грошима, випадково разом із сміттям було викинуто на вулиці Зубрівській, 11. Сталось це вранці і вже хвилин за 15 його звідти забрали невідомі особи.
"Можливо, хтось був свідком або знайшов. Надії мало, але то були останні кошти... Викинули у перший бак зліва направо, увесь бак передивились зверху до низу", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві у сміттєзбірнику знайшли тіло людини, замотане у ковдру.
А у Кривому Розі один із супермаркетів міста викинув у смітник прострочений товар. Продукти у сміттєвому баку побачили люди і заходилися вибирати для подальшого споживання.