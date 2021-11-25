Тиждень був у комі: у Львові через раптовий інсульт помер студент другого курсу

Тиждень був у комі: у Львові через раптовий інсульт помер студент другого курсу

Хлопець через інсульт впав у кому.

У Львові у четвер, 25 листопада, через раптовий інсульт помер студент другого курсу програми ІТ та бізнес аналітика Українського католицького університету.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу в Facebook.

Відомо, що покійного звали Артем. У нього стався раптовий інсульт, через що хлопець тиждень перебував у комі. Проте попри зусилля медиків, студент УКУ помер 25 листопада.

"Ми єднаємося у молитві за душу Артема та висловлюємо щирі співчуття його батькам, родині, друзям, однокурсникам та всім, хто переживає цю непомірну втрату", - повідомили в Українському католицькому університеті.

Фото: УКУ

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