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Тисячі чоловіків охороняють місто, а волонтери працюють 24/7: Садовий розповів про ситуацію у Львові

Тисячі чоловіків охороняють місто, а волонтери працюють 24/7: Садовий розповів про ситуацію у Львові

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Тисячі чоловіків охороняють місто, а волонтери працюють 24/7: Садовий розповів про ситуацію у Львові

facebook/Андрій Садовий

Чоловіки патрулюють місто, а волонтери допомагають тим, хто був змушений втікати від російських обстрілів.

У Львові не зменшуються черги біля військкоматів, тисячі чоловіків організувались і цілодобово охороняють блокпости, вулиці та стратегічні об’єкти міста.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомив мер Львова Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram.

"У нас зараз є 2 головних завдання: тримати міцний тил і допомагати іншим українським воїнам. Велика кількість львів’ян вже мобілізовані та знищують війська окупанта у гарячих точках", - зазначив мер.

За його словами, зараз волонтери у Львові приймають та допомагають у режимі 24/7 усім, хто був змушений покинути рідні домівки через російські обстріли.

"Дякувати усім, хто захищає, підтримує, не жаліє: грошей, техніки автомобілів, здає кров, одяг, продукти харчування, відправляє дітей за кордон, але залишається вдома. Бо вдома найкраще. Бо тут ми переможемо", - підсумував Андрій Садовий.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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