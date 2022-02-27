Тисячі чоловіків охороняють місто, а волонтери працюють 24/7: Садовий розповів про ситуацію у Львові

Чоловіки патрулюють місто, а волонтери допомагають тим, хто був змушений втікати від російських обстрілів.

У Львові не зменшуються черги біля військкоматів, тисячі чоловіків організувались і цілодобово охороняють блокпости, вулиці та стратегічні об’єкти міста.

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Про це сьогодні, 27 лютого, повідомив мер Львова Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram.

"У нас зараз є 2 головних завдання: тримати міцний тил і допомагати іншим українським воїнам. Велика кількість львів’ян вже мобілізовані та знищують війська окупанта у гарячих точках", - зазначив мер.

За його словами, зараз волонтери у Львові приймають та допомагають у режимі 24/7 усім, хто був змушений покинути рідні домівки через російські обстріли.

"Дякувати усім, хто захищає, підтримує, не жаліє: грошей, техніки автомобілів, здає кров, одяг, продукти харчування, відправляє дітей за кордон, але залишається вдома. Бо вдома найкраще. Бо тут ми переможемо", - підсумував Андрій Садовий.