Тіло знайшли у водоймі: у поліції розповіли подробиці смерті 19-річної студентки у Львові

Тіло знайшли у водоймі: у поліції розповіли подробиці смерті 19-річної студентки у Львові

У поліції через смерть дівчини відкрили кримінальне провадження.

У Львові 27 жовтня на вулиці Чупринки у водоймі знайшли тіло 19-річної Анастасії Стахів. Дівчина о 2:00 ночі вийшла з дому та не повернулась.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Тіло дівчини знайшли на Піскових (Алтайських) озерах о 12:15. Його підняли на поверхню водолази-рятувальники.

"За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "безвісно зникла", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, Анастасія Стахів навчалась у Львівській політехніці на спеціальності "Архітектура та містобудування". Вдома у дівчини знайшли записку про те, що вона має намір вчинити самогубство.

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