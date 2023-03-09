Тіло жінки знайшли у садку, чоловіка - біля будівлі: на Львівщині людей викинуло з будинку через російську ракету

Голова громади каже, що ніхто не очікував, що ціллю терористів буде звичайне село на Львівщині.

Голова Золочівської міської територіальної громади Ігор Гриньків розповів подробиці ракетного удару по селу Велика Вільшаниця на Львівщині. Він зазначив, що одне із загиблих подружь вибуховою хвилею викинуло із будинку.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Ігор Гриньків зазначив, що він не розуміє, чому окупанти вкотре атакують громаду Золочівщини, а тим більше село Велика Вільшаниця, де немає ніякої інфраструктури.

"Це вже друга атака на нашу громаду. Минулого року в нас внаслідок ракетного обстрілу в Золочеві був знищений цегельний завод", - каже голова громади.

Ігор Гриньків зазначає, що під завалами уже точно немає людей. У них була надія, що хоч хтось виживе, але на жаль, людей вбили росіяни.

"Одне із загиблих подружь вибуховою хвилею викинуло з будинку. Жінку ми виявили у садку біля будинку, чоловіка біля господарської будівлі. Там це все треба розбирати. Але по суті два будинки зруйновані вщент. Тут була ніч. Люди собі мирно спали і ніхто не сподівався на біду", - каже голова громади.

Ракетний удар по Львівщині 9 березня

Російські терористи зранку, 9 березня, влаштували масований ракетний удар по Україні. У селі Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області пролунали вибухи.

Згодом виявилось, що російські терористи вдарили ракетою по приватних житлових будинках. На місці трагедії загинуло 5 людей. Дві подружні пари та один чоловік.

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