Тіло жінки знайшли на іншому кінці міста: у центрі Львова маршрутка збила двох пішоходів та тягнула труп вулицями

Тіло жінки знайшли на іншому кінці міста: у центрі Львова маршрутка збила двох пішоходів та тягнула труп вулицями

За даними поліції, жінка зачепилась за кузов маршрутки і водій протягнув її вулицями міста.

У центрі Львова, на перехресті проспекту Свободи та вул. Дорошенка, маршрутка збила двох жінок, водій з місця аварії втік. Тіло однієї із потерпілих поліція знайшла на іншому кінці міста.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

ДТП сталась сьогодні, 20 листопада, о 6:00. У центрі Львова на пішохідному переході 47-річний водій маршрутки збив на пішохідному переході двох жінок, віком 48 та 67 років.

67-річну жінку від удару відкинуло на дорогу. Її госпіталізували. Водій з місця ДТП втік.

Маршрутку патрульні виявили на іншому кінці Львова, на вулиці Дж. Вашингтона. Поруч було тіло 48-річної потерпілої. За даними поліції, жінка зачепилась за кузов маршрутки і водій протягнув її вулицями міста.

Водія затримано. У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

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