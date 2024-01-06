Тіло виявили за два дні: на Львівщині чоловік відгамселив дружину і залишив помирати

На Львівщині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві своєї дружини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Вбивство сталося ще минулого року, однак обвинувальний акт скерований на розгляд суду тільки наразі.

"Встановлено, що чоловік завдав дружині удару по голові під час побутового конфлікту та не повідомляв про її смерть, доки тіло не виявила їх донька, яка за два дні після вбивства зайшла відвідати батьків", - йдеться у повідомленні поліції.

Жінка померла одразу від отриманих травм. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Нагадаємо, у місті Хуст 48-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської зброї 17-річного грабіжника, який проник до нього у підвал.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Львівській області чоловік застрелив молодика, який бив його доньку

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