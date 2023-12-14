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Тіло виявили працівники ЖЕКу: у Львові чоловік забив молотком товариша

Тіло виявили працівники ЖЕКу: у Львові чоловік забив молотком товариша

Чоловіка затримано за вбивство / Фото: Associated Press

Після злочину він зачинив квартиру та втік.

У Львові 37-річний чоловік скоїв жорстоке вбивство. Тепер наступні 11 років він проведе у в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

"Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Обвинуваний завдав потерпілому близько двадцяти ударів молотком по голові. Після цього він втік з квартири, зачинивши її ключем", - йдеться у повідомленні відомства.

Тіло чоловіка виявили працівники ЖЕКу та правоохоронці за понад тиждень після моменту смерті.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Нагадаємо, у Львівській області 40-річний чоловік жорстоко вбив 50-річну жінку. Тіло жінки він розчленував. 

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