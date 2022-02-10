Тіло шукають і досі: у Португалії трагічно загинув 22-річний артист балету зі Львова (фото)

Тіло шукають і досі: у Португалії трагічно загинув 22-річний артист балету зі Львова (фото)

Хвилі віднесли хлопця в океан.

У Португалії в м. Порто загинув 22-річний артист балету зі Львова Ілля Романський. Хлопець вирішив скупатись в океані та потонув.

Про це повідомили на сторінці трупи Royal Russian Ballet в Facebook.

Відомо, що трупа 8 лютого приїхала для виступу до міста Порто. Там двоє співробітників вирішили скупатись в океані. Під час цього Ілля Романський раптово почав тонути, його кинувся рятувати колега. Проте через сильні хвилі непритомного чоловіка віднесло в океан.

Згодом на місце події прибули рятувальники, які допомогли колезі загиблого. Тіло Іллі Романського шукають досі.

"Поки що Іллю знайти не вдалося, але пошуки продовжуються. Попереджено всі госпіталі та клініки найближчих 20 кілометрів берегової лінії та у прилеглих населених пунктах. Рибальські човни, що працюють в акваторії, також сповіщено, на телеканалах, газетах і веб-сайтах розміщено оголошення про зниклого безвісти артиста", - йдеться у повідомленні.

Фото: Royal Russian Ballet

На місце трагедії прибув український консул в Португалії. Консульство забезпечує підтримку та контролює ситуацію.

Як йдеться в описі до трупи в Facebook, The Royal Russian Ballet - відома трупа класичного балету, яка підтримує кращі традиції російської класичної балетної школи та пропагує її нові прогресивні тенденції в Україні та всьому світі.

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