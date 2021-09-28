Тікав від поліції на велосипеді: у Львові випадково затримали злодія, який крав запчастини із авто (фото)

Тікав від поліції на велосипеді: у Львові випадково затримали злодія, який крав запчастини із авто (фото)

Чоловік у скоєному зізнався та пояснив, що він обікрав автомобіль.

У Львові на вулиці Ярослава Мудрого патрульні випадково затримали злодія, який побачивши поліцію, намагався втекти на велосипеді.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

За даними патрульних, вони на вулиці Морозенка в ніч проти 28 вересня побачили чоловіка на велосипеді, який помітивши поліцію із невідомих причин почав їхати швидше. Правоохоронці вирішили його зупинити, проте підозрюваний почав ще швидше тікати. Його затримали на вул. Ярослава Мудрого.

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Чоловік зізнався, що він на Левандівці вкрав акумулятор із автомобіля Seat. Також із собою він прихопив і чужі інструменти. Підозрюваного затримали, це - 50-річний місцевий житель. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік викрав автомобіль, щоб не йти пішки додому.

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