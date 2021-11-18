"Ти не знайома зі старшими чоловіками, я можу бути в тебе першим": у Львові водій таксі чіплявся до дитини

"Ти не знайома зі старшими чоловіками, я можу бути в тебе першим": у Львові водій таксі чіплявся до дитини

Мати 16-річної дівчини звернулася із заявою до поліції та до служби таксі.

У Львові водій однієї із служб таксі робив дитині непристойну пропозицію. Він під час поїздки домагався 16-річної дівчини.

Про це пише "Еспресо. Захід" з посиланням на матір дівчини Галину Кравцову.

Жінка розповіла, що її дочка їхала на фотосесію до центру міста. Під час цього водій таксі чіплявся до її доньки. Він говорив, чи "її на фотосесії лише пофотографують" та пропонував "зробити їй масаж".

"Ти просто не знайома ще з такими старшими мужчинами, я можу бути в тебе першим". Таку пропозицію почула донька", - каже Галина Кравцова.

Дівчинка була переляканою, а тому не зняла цей інцидент на камеру. Проте вже наступного дня таксист написав їй в один із месенджерів.

А коли жінка опублікувала допис про інцидент у Facebook, їй теж написав водій таксі та заявив, що він "нормальний та має дітей і онуків".

Мати 16-річної дівчини звернулась із заявою до поліції та до служби таксі. Правоохоронці пообіцяли поспілкуватись із водієм, а служба таксі вже заблокувала його на рік.

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