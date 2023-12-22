Тесть заступника голови Львівської ОВА скуповує елітну землю, на яку не має грошей − ЗМІ

Сам Собко стверджує, що володіє тим майном, яке відображено в його декларації. Щоправда, ні він, ні дружина наразі не подали декларацій за останні два роки.

Журналісти провели розслідування і з’ясували, що тесть заступника очільника Львівської ОВА Івана Собка – Ігор Кадикало – скуповує земельні ділянки у престижному передмісті обласного центру. На це 65-річний пенсіонер, який ніколи не займався бізнесом, уже витратив понад 2 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

За даними журналістів, що тесть Собка вже володіє 10 ділянками в елітному передмісті Львова Брюховичах на загальну площу 0,66 га. Сукупна ринкова вартість цих земель сягає щонайменше 11 млн грн. Це набагато більша сума, аніж та, яку сплатив за землю Кадикало.

Як припускає видання, насправді гроші походять від 39-річного Івана Собка, який все життя працює на державній службі.

Про Кадикала повідомляється, що він мешкає у містечку Судова Вишня біля кордону з Польщею. Чоловік – пенсіонер, але продовжує працювати майстром виробничого кооперативу "Мрія", який видобуває пісок і гравій та виробляє будматеріали.

На думку журналістів, судячи з усього, Кадикало заробляє небагато. Адже фінансові звіти на кінець 2022 року свідчать, що "Мрія" заборгувала працівникам зарплату на 150 тисяч грн, а попередні два роки закінчила зі збитками.

Однак у травні 2019 року Кадикало раптово почав скуповувати землю в Брюховичах, де живе його донька зі чоловіком Іваном Собком. У жовтні того ж року Собко обійняв посаду заступника голови Львівської ОДА. До того він 11 років працював на різних посадах в апараті Львівської облради. Протягом 2015-2020 років паралельно з роботою чиновником був депутатом облради від партії "Самопоміч".

Протягом наступних чотирьох років Кадикало придбав загалом 10 ділянок у Брюховичах, офіційно сплативши за них це 2,04 млн грн. Усі ці ділянки протягом 2018-2019 років були безкоштовно виділені Брюховицькою селищною радою мешканцям Львова та Брюхович. Серед тих, хто безкоштовно отримав ділянку у Брюховичах на вулиці Незалежності України – 44-річний львів’янин Олег Войтович. Журналістам він розповів, що не пам’ятає, кому і за скільки продав землю, документи забув забрати від нотаріуса, і взагалі забороняє публікувати його коментар.

Земельні ділянки у власності тестя заступника ЛОВА Івана Собка / Фото: NGL.media

Сім своїх ділянок Кадикало придбав 2021 року, і ще одну купив у листопаді 2022 року. Одну з цих ділянок селищна рада раніше виділила 38-річному місцевому мешканцю Віталію Франовському. Він теж стверджує, що не пам’ятає, кому і за скільки продав землю. Чоловік пообіцяв, що перевірить це в документах, але після цього припинив відповідати на дзвінки.

Журналісти з’ясували, що у жовтні 2019 року Франовський продав свою ділянку Богдану Мазурку. І вже Мазурко в березні 2021 року уклав угоду про продаж землі Кадикалу. Видання вказує, що продавці землі тестю чиновника не хотіли спілкуватися з журналістами.

"Загалом Ігор Кадикало придбав у різних власників сім ділянок на вул. Незалежності в селищі Брюховичі лише по 48 тис. грн кожна (8000 грн/сотка). Для п’яти різних власників цих ділянок – незвично консолідована позиція", − звертають увагу автори матеріалу.

Журналісти наголосили, що ця вартість ділянок дуже занижена, адже сусідні продають по 266 тис. грн/сотка.

Як ситуацію коментують Кадикало і Собко

Також повідомляється, що на одній з ділянок на вул. Курортній Кадикало почав зводити двоповерховий будинок. Будівництво житла завершили всього за кілька місяців.

Двоповерховий житловий будинок на ділянці, оформленій на тестя заступника ЛОВА Івана Собка / Фото: NGL.media

Журналісти кілька разів зверталися до тестя чиновника по коментар щодо цих покупок, але чоловік не погодився на розмову. Від коментарів відмовився і сам Собко. Він лише написав журналістам, що не сприяв тестю в купівлі ділянок і не має до цього стосунку.

"В мене є те майно, яке відображено у декларації. Щодо майна родичів – це їхні справи, я не можу і не уповноважений коментувати їхні статки. Я нічого не купляв і нічого не продавав останні три роки. Майновий стан родичів – це точно не до мене", – написав заступник голови ОВА.

Водночас, як з’ясували журналісти, ні Собко, ні його дружина до цього часу не подали декларацій про доходи за останні два роки.

Видання також повідомляє, що дружина Собка і донька Кадикала − Тетяна − нещодавно продала ділянку у Брюховичах увосьмеро дорожче, ніж купила. Йдеться про 0,067 га землі на вул. Широкій, 22. Ділянка призначена під індивідуальну житлову забудову. На початку 2020 року селищна рада безкоштовно виділила цю землю львів’янину Василю Харишу. Роком пізніше ділянку за 48 тис. грн купила Тетяна Собко.

У листопаді 2021 року Тетяна Собко, працюючи у департаменті економічної політики ЛОДА, виставила земельну ділянку на продаж за майже 1,6 млн грн. Землю було продано аж у червні 2023 року і всього за 400 тис. грн.

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Видання також інформує, що щещодавно Івана Собка помітили у Львові за кермом автомобіля BMW 630D XDrive вартістю 60 тис. євро. Чиновник стверджував, що лише кілька разів брав це авто покататися, а насправді машина належить його 65-річному батькові, який живе у маленькому гірському селі Беньова.

"Тато багато років працював на залізниці, йому 65 років, міг купити собі автомобіль. Якщо ви запитаєте, чи користувався я цим автомобілем? Так, тричі приїздив ним на роботу. То я і братовий автомобіль використовую", – сказав журналістам Собко.

Він уточнив, що батько доклав лише 40% вартості авто, а решту дав його брат Микола, який від 2018 року зареєстрований приватним підприємцем.

За даними NGL.media, Микола Собко з дружиною справді зареєстровані як ФОПи, але 2020 року їхній сукупний річний дохід сягав близько 2 млн грн. За словами журналістів, такі доходи навряд чи дозволяють витратити 36 тис. євро на авто для літнього батька. Сам Микола Собко володіє значно скромнішим автомобілем Skoda Kodiaq 2018 року випуску.

Обоє братів Собків були депутатами у Брюховицькій селищній раді: Іван Собко – протягом 2010-2015 років, його молодший брат Микола – протягом 2015-2020 років, аж до самого розпуску селищної ради у зв’язку з приєднанням до Львова.

До слова, МВС оголосило в розшук експрокурора Ростислава Ільницького, який у жовтні 2023 року відгуляв пишне весілля у Львові.

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