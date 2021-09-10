Тепер зможуть добре чути: у Львові бельгійські та наші медики прооперували дітей з вадами слуху

Тепер зможуть добре чути: у Львові бельгійські та наші медики прооперували дітей з вадами слуху

Усі операції були безкоштовні.

Бельгійські медики спільно з українськими колегами прооперували дітей з вадами слуху у Львові.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.

За п'ять днів зробили вісім надскладних мікрохірургічних втручань. Під керівництвом закордонних фахівців медики львівської дитячої лікарні вперше провели три кохлеарні імплантації. Це слухопротезування, яке раніше робили тільки у Києві.

Завдяки міжнародній співпраці вісім дітей, які мали патології - чи-то вроджену втрату слуху, чи хронічне захворювання вух, тепер зможуть добре чути. Усі операції були цілком безкоштовні. А завдяки обміну досвідом, львівські медики тепер зможуть проводити такі мікрохірургічні втручання самостійно.

Новини України: бельгійські та наші медики прооперували дітей з вадами слуху у Львові

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