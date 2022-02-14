Таргани, пліснява і облущені стіни: у Львові студенти показали, як живуть у гуртожитку (фото)

Таргани, пліснява і облущені стіни: у Львові студенти показали, як живуть у гуртожитку (фото)

За місяць проживання у гуртожитку студенти віддають 750 гривень і в цьому намагаються знайти позитив.

Студенти гуртожитку №2 ЛНУ ім. Івана Франка, що розташований на території студмістечка на вул. Медової Печери 39-А у Львові, показали свої умови проживання, пишуть Новини.LIVE.

У 12-поверховій будівлі загалом проживає приблизно півтори тисячі студентів. Мешканці гуртожитку скаржаться на тисняву в кімнатах, проблеми з інтернетом, таргани та плісняву.

"Значний мінус у тому, що головним тут все одно на норми при заселенні. За їхніми ж приписами, норма для життя на 1 людину складає 6 кв. метрів. У нас кімната 15,3 кв. метрів, де мешкає 4 особи. Тобто виходить 3,8 кв. метрів на людину. І таких кімнат, де має бути максимум 3 особи, повно. Але всім чхати, селять на голови іншим. Місця немає зовсім", – запевняють студенти.

фото / Новини.LIVE

Проблему студентам створюють і таргани.

"Таргани, яких мають травити, вільно переміщаються гуртожитками на рівні зі студентами. Це наче й роблять, але воно не дуже допомагає. Приходить жіночка, зробить два нещасних пшики на весь блок і все. Тарганам все одно на це", – стверджують студенти.

У будівлі лущаться стіни, а душові кімнати покриває пліснява.

фото / Новини.LIVE

Також мешканці невдоволені і роботою інтернету.

"Попри те, що тут стіни ходуном ходять, важливіше, що з інетом сильні проблеми. На весь гуртожиток доступний лише один провайдер, а він надає далеко не найкращі послуги", – говорять студенти.

фото / Новини.LIVE

Вартість проживання за місяць у гуртожитку становить 750 гривень і в цьому студенти намагаються знайти позитив.

"За 750 грн на місяць це непогано, враховуючи, що у нас блокова система, а не коридорна. Тут свій туалет, кухня, душ лише умовно для 8 осіб, а не для 100, як у коридорній системі. З часом до цієї всієї плісняви навколо звикаєш. Але все одно дивлячись на гуртожитки у яких євроремонти, а потім порівнюючи умови в яких ми живемо в ЛНУ, виникають так собі почуття", ­­- підсумували студенти.

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