"Такого ще ніколи не було, дуже страшно": львівські лікарі показали, що відбувається в COVID-реанімації

"Такого ще ніколи не було, дуже страшно": львівські лікарі показали, що відбувається в COVID-реанімації

Серед людей, які потрапили у реанімацію, немає жодного вакцинованого.

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги складна ситуація через спалах коронавірусу. Там у реанімації перебуває 50 пацієнтів. Люди у критичному стані. Це - абсолютний рекорд від початку пандемії.

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Про це повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

Медик наголосив, що серед 400 пацієнтів, які лікуються в коронавірусному стаціонарі, немає жодного вакцинованого.

"50 критичних пацієнтів в COVID-реанімації. Такого ще нiколи не було. І це дуже страшно. Бо світла вкінці тунелю невидно. Серед пацієнтів в реанімації - жодного вакцинованого", - наголосив Олег Самчук.

Медик також відзначив, що зараз у лікарні рятують 40-річну матір трьох дітей, яка перебуває у тяжкому стані в реанімації. Також коронавірусом заразились ще троє членів її родини. Проте ці люди є противниками вакцинації.

"Її найменшій дитині - усього рік. Чи вдасться врятувати маму, ми не знаємо", - наголосив генеральний директор лікарні.

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець записала відео із реанімації коронавірусного відділення лікарні. Медикиня закликала жителів Львова вакцинуватись.

"Допоможіть нам впоратися з цією епідемією, бо насправді сил уже не вистачає ні в кого! Ми надіємось, що ми врятуємо цю маму!" - наголошує Наталія Матолінець.

Нагадаємо, у Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам із коронавірусом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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