Сюрпризи погоди: на Львівську область сунуть заморозки, але на вихідних ще вдарить спека

Сюрпризи погоди: на Львівську область сунуть заморозки, але на вихідних ще вдарить спека

Вночі 23 серпня на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0 – 3°, а вже на вихідних вдень пануватиме спека до +24°.

Сьогодні, 22 вересня, у Львівській області хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий, місцями помірний, дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 8 – 13° тепла. Вже завтра на Львівщині очікуватимуть заморозки, утім на вихідних ще різко потепліє, температура повітря сягатиме 24° тепла.

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Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

Сьогодні, 22 вересня, по місту Львову, як і загалом в регіоні, буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 4 – 6° тепла, вдень 9 – 11° тепла.

У четвер, 23 вересня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°, вдень 10 – 15° тепла.

У пятницю, 24 вересня, теж буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 12 – 17° тепла.

Погода на вихідних, 25 – 26 вересня, потішить теплом. В області буде хмарно, але з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 25 вересня 16 – 21° тепла, 26 вересня 19 – 24° тепла.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в Україні випав перший сніг. Перші зимові опади у цей осінній період вкрили високогір'я Карпат.

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