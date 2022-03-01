"Святкувати будемо після перемоги": у Львові ввели повну заборону на продаж алкоголю

"Святкувати будемо після перемоги": у Львові ввели повну заборону на продаж алкоголю

Усі, хто порушуватимуть розпорядження – будуть відповідати перед законом.

Від сьогодні, 1 березня, у Львові повністю забороли продаж алкогольних напоїв у зв'язку з напруженою ситуацією на фронті.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.



"Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при ухваленні таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження – будуть відповідати перед законом. Наголошую, це стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування. Наша армія воює з окупантом, а на наші міста сипляться авіаудари. Святкувати будемо після перемоги", - написав Садовий.

Нагадаємо, раніше у Львові діяла лише часткова заборона на продаж алкоголю - від 18:00 до 12:00 години дня.