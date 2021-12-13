Святкова музика та супровід поліції: до Львова привезли новорічну ялинку (відео)

Святкова музика та супровід поліції: до Львова привезли новорічну ялинку (відео)

Урочисто засвітять новорічне дерево 17 грудня, у п’ятницю.

До Львова у понеділок, 13 грудня, в супроводі патрульної поліції привезли новорічну ялинку, яка стоятиме на проспекті Свободи.

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Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Ялинку до Львова привезли із села Оброшине. Везли її в супроводі патрульної поліції.

"Окрім звичних вказівок про надання дороги, через гучномовець лунала й новорічна музика", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: nta.ua

Ялинку вже встановили на проспекті Свободи перед оперним театром. Урочисто засвітять новорічне дерево 17 грудня, у п’ятницю.

Нагадаємо, головна ялинка Львова 17 метрів заввишки, гілляста і пишна. Гілки навіть підперті, щоб не зламалися. Багато років вона росла на подвір’ї мешканця села Оброшине Василя Козленка.

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