Світ повинен це бачити: лікар показав, як хірурги у Львові в напівтемряві роблять операцію на серці

Медик наголосив, що лікарі не здаються та продовжують рятувати життя українців.

У Львові кардіохірурги через відключення електрики робили складну операцію на серці в напівтемряві.

Про це написав львівський медик Олег Дуда та опублікував фото.

Медик наголосив, що кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів та роблять складні операції буквально у напівтемряві.

"Ворог б'є по нашій інфраструктурі. Знеструмленими залишаються лікарні, але українські кардіохірурги Центру дитячої кардіології і кардіохірургії продовжують операцію на серці! Світ повинен побачити це фото. Нас не зламати! Україна переможе!", - написав Дуда.

Масовані ракетні обстріли Львівської області

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Під постійними обстрілами також Львівська область.

15 листопада по Львівській області російські терористи випустили 13 ракет, більшість з яких вдалось збити.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після ракетних ударів РФ по об‘єктах критичної інфраструктури Львівщини на повне відновлення енергооб’єктів регіону знадобиться 8-12 місяців.

У ДСНС Львівської області повідомили, що обстріляли три енергетичні об'єкти. Вони практично знищені.

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