Сусіди Львова: відпочинок і унікальні туристичні локації в Бориславі - "Галицькій Каліфорнії"

Борислав - це нафтова столиця Галичини, або ж "Галицька Каліфорнія". Місто з унікальними туристичними локаціями.

Літо вже настало, тож сезон відпусток можна офіційно вважати відкритим. Аби урізноманітнити свій відпочинок, Львівщина відчиняє свої двері для туристів і запрошує у Борислав. За менш ніж сотню кілометрів від Львова ви зможете потрапити у місто, яке називають нафтовою столицею Галиччини, або ж "Галицькою Каліфорнією".

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Мало хто знає, що це місто свого часу займало третє місце в світі за видобутком нафти й перше – за видобутком озокериту. Саме тому гасло міста – "Все почалося з нафти". Тут займалися видобутком американські магнати Рокфеллери із компанією Standard Oil (сьогодні – Exxon Mobile), брати Нобелі й інші мільярдери з усього світу. Звідси починався маршрут швидкісного потяга до Відня. І усе це – місто Борислав, це його історія, інформує управління туризму ЛОДА.

Сьогодні ж на мандрівників у Бориславі чекають чимало цікавих атракцій.

Аптека-музей Йогана Зега

фото / Аптека-музей Йогана Зега, Facebook

Найновіша туристична атракція у Бориславі відкрилася буквально декілька місяців тому. У музеї відтворили першу гасову лямпу, яку винайшов Зег (тоді вона виглядала зовсім інакше, ніж ті, які можемо придбати сьогодні).

фото / Аптека-музей Йогана Зега, Facebook

Керівник музею Ігор Романюк у халаті аптекаря покаже ефектні досліди й ознайомить з іншими захопленнями Йогана – аптекарством, з якого він починав у Львові, а також дистиляцією нафти хімічним шляхом. Щодо останнього, то Зег був піонером, він у 1853 році (на 2 роки швидше, ніж у США), отримав патент на очищення нафти хімічним шляхом для її використання в освітленні.

фото / Аптека-музей Йогана Зега, Facebook

У музеї можна придбати сувеніри, пов’язані з нафтовим промислом і навіть саме "чорне золото".

Адреса: Борислав, вул. Карпатська брама, 18 (Парк культури і відпочинку)

Бориславський парк із нафтовими качалками

Парк розташований поруч із музеєм Зега, тому далеко йти не потрібно. Раніше увесь Борислав був заставлений сотнями великих веж для видобутку нафти. Їх можна побачити на старих фотографіях, аби уявити неймовірні тодішні масштаби нафтового промислу. Під час Другої світової війни спалено чимало веж, решту демонтували, а на їх місці встановили для видобутку новіші "верстати-качалки".

Нафтові качалки у центральному парку Борислава, фото / "Локальна Історія"

Сьогодні запаси нафти набагато менші, аніж раніше, але ті самі "гойдалки" надалі працюють, хай і з меншою ефективністю. Бориславський парк називають єдиним в Україні та світі парком – об’єктом рекреації, де відбувається промисловий видобуток нафти й газу. Аби привабити туристів, декілька років тому "качалки" отримали креативне оформлення з фігурами Йогана Зега, промисловця Роберта Домса.

Адреса: Борислав, Парк культури і відпочинку.

Музей нафтової і газової промисловості України

Знайомить з історією розвитку бориславського нафтовидобутку. Цікавими експонатами є макети та об’єкти під відкритим небом – дерев’яний та металевий збірники нафти, а також свердловина, пробурена у 1902 році.

Свердловина на території музею, фото / "Локальна історія"

Адреса: Борислав, вул. Карпатська брама, 26.

Церква Анни

Красивий неоготичний храм із червоної цегли, оздоблений фігурними вітражами. Освячений 1902 року як костел святої Барбари. У храмі зберігають мощі понад 700 святих. Іншою його цікавинкою є годинник, подарунок цісаря Франца Йосифа, який побував у Бориславі 1880 року.

Церква Анни, фото / Ігор Шоха, ua.igotoworld.com

Адреса: вул. Володимира Великого, 45а

Карпатська Хата і кава на "Нафтусі"

Міні-скансен у центрі Борислава облаштував містянин Сергій Силантьєв. Це дерев’яна хата 1802 року, збудована без жодного цвяха, перевезена сюди з села Івано-Франківщини, а також шпихлір (приміщення, де тримали зерно). У самій хаті міститься музей старовини, де можна побачити машинки для нарізання хліба, креденс, знаряддя для обробки льону.

фото / "Карпатська Хата Борислав", Facebook

Поруч із хатою є криниця, у якій тече місцева гордість – вода "Нафтуся". А господар готує на ній смачну й дуже оригінальну каву. Варто спробувати.

Кава на "Нафтусі" фото/ Управління туризму та курортів Львівської ОДА

Адреса: Борислав, вул. Міцкевича, 7а

Гірськолижний комплекс "Буковиця"

Так називається гора і південно-східна околиця Борислава, де він розташований. Нове життя ця місцина отримала внаслідок реконструкції старої гірськолижної бази родиною Мицаків, організації тут спортивної школи, чисельних змагів і фестивалів.

"Буковиця", фото / bukovytsia.com

Влітку це – найкращий оглядовий майданчик всієї околиці. Видно і Борислав, і Трускавець, і Дрогобич. Ще й підйом найзручніший, адже працює крісельний витяг.

"Буковиця" фото / bukovytsia.com

Ще цікавішою "Буковиця" стане після облаштування до кінця 2021 року велосипедних і пішохідних доріжок горами, а ще велотрас для професіоналів у межах проєкту "ВелоБескиди".

Адреса: місто Борислав, вул. Тустановицька, 185

Аби не покинути місто з порожніми руками після мандрівки, то смачні сувеніри, пряники і торт "Чорне золото", у нафтовій столиці можна придбати в кафе на площі Івана Франка, 2.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікаві локаці для туризму і відпочинку у межах 50 км від Львова. Також неподалік Львова можна здійснити гастротури на екоферми, де можна смачно поїсти і цікаво провести час.

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