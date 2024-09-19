Судове засідання у справі Фаріон: підозрюваний у вбивстві зробив гучну заяву

Хлопець каже, що йому загрожує небезпека.

Сьогодні, 19 вересня, у Галицькому районному суді Львова відбулося засідання щодо обрання міри запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка — підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця подій.

Зінченко заявив, що вважає, що його життя під загрозою, зазначивши, що небезпека може надходити від російських спецслужб і радикально налаштованих осіб. Він також уточнив, що перебуває не в СІЗО, а в іншому місці з міркувань безпеки, і попросив залишити його там.

Варто зазначити, що на засіданні перебуває донька загиблої — мовознавиця Софія Семчишин. Вона вимагає довічного ув'язнення для вбивці своєї матері.

Нагадаємо:

19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік з місця події. Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Мовознавицю прооперували — її стан був критичним. За кілька годин у лікарні повідомили, що попри зусилля медиків врятувати Ірину Фаріон не вдалося.

Правоохоронці кваліфікували напад на Фаріон за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцеві, за цією статтею, загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві Фаріон. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку.

Новини ТСН 12:00 19 вересня. Удари по Харкову, нічна атака і суд у справі вбивства Фаріон

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