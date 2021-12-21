Судоми та зміни на шкірі: у Львові через інфекцію померла 8-річна дівчинка

Судоми та зміни на шкірі: у Львові через інфекцію померла 8-річна дівчинка

Остаточні причини смерті встановить експертиза.

У Львівській обласній інфекційній лікарні померла 8-річна дівчинка. Медики підозрюють, що дитина хворіла на менінгококову інфекцію.

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Про це у коментарі Тvoemisto.tv повідомив директор інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

Медик повідомив, що ймовірно дівчинку тривалий час лікували вдома, потім її госпіталізували до "Охматдиту", згодом її у тяжкому стані перевели до Львівської обласної інфекційної лікарні. Дитину там одразу помістили до реанімації.

За даними Сергія Федоренка, у дівчинки були судоми та зміни на шкірному покрові.

"На жаль, дитину не вдалося врятувати. Менінгококову інфекцію у дитини не підтвердили, але ця хвороба під підозрою. Остаточну причину смерті дитини мають встановити експерти", - наголосив Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що менінгокок – одна з кількох видів бактерій, які призводять до розвитку бактеріального менінгіту. Найчастіше менінгококова інфекція вражає дітей, людей похилого віку, людей, які мають проблеми з імунною системою або пережили певні інвазивні втручання, зокрема ,операцію з видалення селезінки. Менінгококи передаються від однієї людини до іншої повітряно-крапельним шляхом через слину або мокроту. Найчастіше це відбувається у разі близького (кашель чи поцілунок) або тривалого контакту (спільне проживання) з хворим.

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