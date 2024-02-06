Суд покарав працівника ТЦК на Львівщині: що він накоїв

Суд призначив працівнику військкомату дрібний штраф у 170 грн.
Турківський райсуд Львівщини визнав працівника Самбірського районного ТЦК Сергія Г. винними у незаконному копіюванні інформації з закритих баз даних. За це працівника військкомату оштрафували на 170 грн.
Про це повідомляє видання Zaxid.net із посиланням на постанову суду, винесену наприкінці січня.
Як вказано в судовій постанові, оператор відділення обліку мобілізаційної роботи другого відділу Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Г. незаконно копіював інформацію з обмеженим доступом.
Незаконне копіювання даних виявили працівники СБУ та склали щодо працівника ТЦК протокол про адмінправопорушення.
Суддя визнав працівника ТЦК винним у адмінправопорушенні, призначивши 170 грн штрафу. Сергій Г. також повинен сплатити 605 грн судового збору. Він має можливість оскаржити постанову суду.
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Видання звернуло увагу, що це вже четвертий працівник Самбірського ТЦК, якого притягують до відповідальності за копіювання закритої інформації. Раніше суд розглянув справу ще щодо трьох працівників.
Нагадаємо, в одному з відділів Самбірського районного ТЦК незаконно утримували та катували двох чоловіків.
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