"Suck my d*ck і "Kiss my a*s": Львівський палац мистецтв вилучив із виставки картини через скарги відвідувачів

Факт зникнення картин з експозиції випадково помітив сам Олег Сусленко.

У Львові Палац мистецтв зняв із виставки дві картини художника Олега Сусленка через написи "Suck my d*ck і "Kiss my a*s". Там заявили, що зробили це через скарги відвідувачів.

Про це пише zaxid.net.

Дві картини львівського художника Олега Сусленка експонувались в Львівському палаці мистецтв в рамках виставки "100 років самотності". Головними елементами картин сучасного львівського митця були фрази: "Suck my d*ck і "Kiss my a*s".

zaxid.net

Факт зникнення картин з експозиції випадково помітив сам Олег Сусленко. За його словами, неофіційно зникнення картин йому пояснили цензурою. Водночас офіційно художника ніхто не попереджав про це.

Головний художник Палацу мистецтв Орест Скоп розповів, що картини прибрали через скарги відвідувачів.

"До нас приходять батьки з дітьми, а зараз кожна дитина може прочитати англійською, що там написано. Якби ми були приватною галереєю, ми могли би собі дозволити все, що хочемо. Проте ми є державною установою, тому маємо бути відповідальними", - сказав Орест Скоп.

