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"Suck my d*ck і "Kiss my a*s": Львівський палац мистецтв вилучив із виставки картини через скарги відвідувачів

"Suck my d*ck і "Kiss my a*s": Львівський палац мистецтв вилучив із виставки картини через скарги відвідувачів

Фото: Львівський палац мистецтв

Факт зникнення картин з експозиції випадково помітив сам Олег Сусленко.

У Львові Палац мистецтв зняв із виставки дві картини художника Олега Сусленка через написи "Suck my d*ck і "Kiss my a*s". Там заявили, що зробили це через скарги відвідувачів. 

Про це пише zaxid.net. 

Дві картини львівського художника Олега Сусленка експонувались в Львівському палаці мистецтв в рамках виставки "100 років самотності". Головними елементами картин сучасного львівського митця були фрази: "Suck my d*ck і "Kiss my a*s". 

© zaxid.net
zaxid.net

Факт зникнення картин з експозиції випадково помітив сам Олег Сусленко. За його словами, неофіційно зникнення картин йому пояснили цензурою. Водночас офіційно художника ніхто не попереджав про це. 

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Головний художник Палацу мистецтв Орест Скоп розповів, що картини прибрали через скарги відвідувачів. 

"До нас приходять батьки з дітьми, а зараз кожна дитина може прочитати англійською, що там написано. Якби ми були приватною галереєю, ми могли би собі дозволити все, що хочемо. Проте ми є державною установою, тому маємо бути відповідальними", - сказав Орест Скоп. 

Нагадаємо, центром Львова напередодні пронесли оголену дівчину в труні. Організаторами перформансу виявилась місцева галерея, яка захотіла привернути до себе увагу. 

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