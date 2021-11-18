Створили фейкову сторінку монахині: у Львівській області шахраї виманювали гроші через соцмережі

Потерпілі із заявою до поліції не звертались.

У м. Новояворівську Львівської області шахраї створили фейкову сторінку монахині та від її імені виманювали гроші через соціальні мережі.

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Про це повідомила керівниця відділу обласного управління протидії кіберзлочинам Оксана Савич, пише "Суспільне".

Зловмисники створили фейкову сторінку монахині Рафаїли та нібито від її імені просили гроші на благодійність. Саме черниця повідомила, щоб люди не переказували кошти шахраям.

"Прохання було від імені капелана, що капелан їде до хлопців і потребує допомоги, щоби поповнити їм телефон, для якихось інших потреб. Одна людина зателефонувала і спитала, чи саме я зараз переписуюся. Я сказала: "Ні". У цей же момент я зрозуміла, що відбулося", — каже монахиня Рафаїла Чучман.

У кіберполіції кажуть, що до них із заявою ніхто з потерпілих не звертався, а тому вони не знають, скільки людей стали жертвами шахраїв. Також без заяви правоохоронці не можуть розпочати розслідування.

Правоохоронці рекомендують завжди телефонувати людині, яка в соціальних мережах просить про матеріальну допомогу.

Суспільне

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