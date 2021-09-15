Струс головного мозку і розсічена рана: у центрі Львова на голову жінці впала цегла

Жінку з травмами голови госпіталізували.
У вівторок, 14 вересня, близько 14:50 год. у центрі Львова на 35-річну місцеву мешканку з фасаду будинку впав шматок цегли. Інцидент стався на проспекті Свободи, 1/3, у Галицькому районі.
Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.
Потерпілу львів'янку з діагнозом: "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови", госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.
Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, у 2013 році у Львові цегла, що впала з недобудованої 9-поверхівки, вбила місцевого жителя.