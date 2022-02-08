Стояв на колії і потрапив до реанімації: у Львівській області поїзд збив 28-річного чоловіка

Обставини ДТП встановлюються.
У селі Ожидів Золочівського району Львівської області у понеділок, 7 лютого, поїзд збив 28-річного чоловіка, який стояв на колії в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
Слідство встановило, що на 28-річного чоловіка наїхав вантажний потяг. Чоловіка госпіталізували до реанімації.
Потерпілий був у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Триває слідство.
Читайте також:
- У Дрогобичі рятувальник у свій вихідний виніс із пожежі людину (фото)
- Посеред траси стояла навколішки і ридала: у Львівській області врятували 27-річну туристку, яка заблукала
- Хотіли подивитись на риб: у Львові, де фіксують спалах COVID-19, люди стоять у чергах без масок та дистанції