Стояв на колії і потрапив до реанімації: у Львівській області поїзд збив 28-річного чоловіка

Стояв на колії і потрапив до реанімації: у Львівській області поїзд збив 28-річного чоловіка

Обставини ДТП встановлюються.

У селі Ожидів Золочівського району Львівської області у понеділок, 7 лютого, поїзд збив 28-річного чоловіка, який стояв на колії в стані алкогольного сп'яніння.

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Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Слідство встановило, що на 28-річного чоловіка наїхав вантажний потяг. Чоловіка госпіталізували до реанімації.

Потерпілий був у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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