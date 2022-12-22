Стояв на балконі з 5-місячною дитиною і чекав порятунку: на Львівщині через акумулятор загорілася квартира

Батько з дитиною опинилися у вогневій пастці.

У місті Жовкві, що на Львівщині, з охопленої вогнем квартири врятували чоловіка з 5-місячною дитиною. Пожежа виникла на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, ймовірно, через акумулятор, що стояв в коридорі у шафі-купе.

Про це розповіли у ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу на вул. Дорошенка, 12 б рятувальники отримали 21 грудня о 16:50.

Як з’ясувалось, на момент пожежі в квартирі був чоловік із 5-місячною дитиною. Вийти з небезпечного приміщення чоловік самостійно не міг, так як осередок пожежі був коло вхідних дверей. Пожежа спричинила сильне задимлення.

До моменту прибуття рятувальників, чоловік з дитиною на руках були на балконі.

За лічені хвилина до місця події прибули вогнеборці та полцейські.

За допомогою висувної драбини рятувальники на руках спустили дитину з балкона та передали працівникам швидкої допомоги для огляду. Оскільки чоловік не зміг спуститись з балкону драбиною, рятувальники вивели його із небезпечного помешкання, наповненого токсичним димом, на свіже повітря та передали працівникам медичної допомоги.

Паралельно з порятунком потерпілих, вогнеборці гасили пожежу. Тож, завдяки своєчасному залученню сил і засобів, вдалося оперативно ліквідувати займання та не допусти розповсюдження вогню. О 17:01 вогнеборці локалізували пожежу та о 17:10 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м та вхідні двері. Також пошкоджено стіни на площі 3,5 кв. м та перекриття на площі 5 кв. м.

Ймовірно, пожежу спричинив акумулятор, що стояв в коридорі у шафі-купе.

Причини та деталі події з’ясовують правоохоронці.

Загрози під час використання альтернативних засобів електроенергії та обігріву

За даними МВС, в Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом. Найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.

Окрім отруєнь чадним газом, є інші загрози під час використання альтернативних засобів обігріву, неправильна експлуатація яких призводить до вибухів або пожеж.

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