Стікав кров'ю: у Львові 27-річний чоловік просто посеред вулиці перерізав собі вени

Чоловіка від смерті врятували перехожі та патрульні, які надали домедичну допомогу.

У вівторок, 26 липня, у Львові 27-річний чоловік вчинив спробу самогубства на вулиці Володимира Винниченка. Він перерізав собі вени.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомили у патрульній поліції Львівської області.

"Вчора, близько 22-ї години, екіпаж патрульних в складі поліцейських Назарія Коса та Тараса Сороки отримали виклик про спробу самогубства на вулиці Володимира Винниченка. Зі слів заявника, чоловік порізав собі вени", - йдеться у повідомленні.

Піший патруль негайно прибіг на місце події. Там виявили перехожого, який зателефонував правоохоронцям, та ще двох небайдужих громадянок, які метушилися біля чоловіка, надаючи йому домедичну допомогу.

"Біля руки 27-річного чоловіка була велика калюжа крові. Інспектори, не гаючи часу, зупинили кровотечу підручними матеріалами. За декілька хвилин приїхала карета швидкої медичної допомоги, яка шпиталізувала потерпілого", - розповіли у патрульній поліції.

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