Стан був тяжкий: у Львівській області 12-річний хлопець опинився у реанімації після укусу гадюки

Стан був тяжкий: у Львівській області 12-річний хлопець опинився у реанімації після укусу гадюки

Гадюка вкусила дитину в праву ногу на подвір'ї в одному із сіл Мостиського району Львівської області.

У Мостиському районі Львівської області гадюка вкусила 12-річного хлопчика. Через це дитина провела у реанімації три дні.

Про це повідомив лікар-анестезіолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру Тарас Борачок, пише zaxid.net.

За словами медика, гадюка вкусила дитину в праву ногу на подвір'ї в одному із сіл Мостиського району Львівської області.

"Стан хлопця був тяжкий, але не критичний, він був при свідомості. Пацієнт скаржився на біль, набряк у місці укусу, нудоту, блювоту. У місці укусу було посиніння і чітко видно дві цятки, які залишаються після укусу гадюки", - розповів медик.

Хлопець провів три дні в реанімації і вже 23 червня його перевели в педіатричне відділення, де триватиме лікування.

Тарас Борачок додав, що це не перший випадок, коли до них через укуси змій потрапляють діти.

Нагадаємо, у Львівській області в лікарню екстрено госпіталізували жінку і підлітка.

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