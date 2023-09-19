Спроба викрадення праху агента НКВС Кузнєцова: як покарали львів’янина

Суд визнав Руслана Літвінова винним у нарузі над могилою та призначив йому 17 тисяч грн штрафу.

У Львові Личаківський районний суд виніс вирок львів’янину, який спробував підняти надгробну плиту на могилі радянського диверсанта-розвідника Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави. Мер Львова заявляв тоді про спробу вкрасти прах Кузнєцова. За наругу над могилою львів’янину Руслану Літвінову призначили покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, випадок трапився пізно ввечері 23 липня 2023 року на Пагорбі слави. Обвинувачений Руслан Літвінов за допомогою двох домкратів пошкодив надгробну плиту на одній з могил, пише Zaxid.net.

Мер Львова Андрій Садовий вранці 24 липня повідомив, що вночі невідомі намагались вкрасти прах агента НКВС, радянського диверсанта-розвідника Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави. З оприлюдненого фото видно, що невідомі, аби дістати рештки Кузнєцова, спробували підняти надгробну плиту, але спроба була невдалою.

Правоохоронці затримали львів’янина Руслана Літвінова та порушили кримінальну справу за фактом наруги над могилою. У суді обвинувачений визнав свою провину, однак у вироку суду не зазначено причини такого вчинку.

Справу розглянув суддя Назар Стрепко, який визнав Руслана Літвінова винним у нарузі над могилою та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.

До слова, це вже не перший випадок, коли невідомі намагаються викрасти прах Кузнєцова. Два роки тому 1 січня 2021, невідомі спробували зробити підкоп до могили. Підкоп виявили у клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова, яма зверху була прикрита дошкою.

Що відомо про агента НКВС Кузнєцова

Кузнєцов був агентом НКВС, радянським диверсантом, спецагентом-ліквідатором. У період Другої світової війни агент виконував терористичні спецзавдання, аби викликати з боку німецької окупаційної влади терор у відповідь проти українців.

Історики висунули версію, що у березні 1944 року Кузнєцов потрапив у полон до вояків УПА разом з іншими агентами. Вони прикидалися дезертирами Вермахту, однак були викриті через погане знання німецької мови. За різними даними, Кузнєцов загинув або підірвавшись на гранаті, або у перестрілці. В СРСР йому присвоїли звання героя Радянського союзу.

Нагадаємо, кілька років тому родичі Кузнєцова вимагали від Львівської міськради дозволити їм перепоховати останки агента в російському Єкатеринбурзі. Тоді Садовий пояснив, що не може цього дозволити, поки в полоні РФ перебувають громадяни України. 2020 року Верховний суд України зобов'язав міськраду Львова віддати останки агента НКВС до РФ.

Однак 2021 року виконком Львівської міськради відхилив рішення суду про можливість перепоховання останків Кузнєцова в Росії.