Справжнє диво: у Львові на 11 день після ракетного удару з-під завалів врятували кота Черчилля (фото)

Кіт зміг пережити ракетний удар та 11 днів жити під завалами.
У Львові на 11 день під завалами знищеного російською ракетою будинку знайшли кота Черчилля. Тварина зневоднена та виснажена, проте ветеринари наголошують, що кіт житиме.
Про це у Facebook написала голова організації "Світова асоціація з питань тварин України" Оксана Кошак.
Оксана Кошак розповіла, що кота Черчилля знайшли під завалами знищеного російською ракетою будинку 17 липня. Тварина там пробула 11 днів.
"Це просто чудо! Сьогодні, на 11-й день після влучання ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика", - написала Оксана Кошак.
Тварину передали власниці та вже оглянули ветеринари. У котика виявили зневоднення, він був дуже втомлений, проте у нього вже є апетит.
Ракетний удар по Львову
У ніч проти 6 липня російська терористична армія завдала масованого ракетного удару по Львову. Одна із ворожих ракет поцілила по житловому будинку, в якому спали люди.
На місці трагедії рятувальники знайшли тіла 10 людей. Без помешкань залишилось 60 сімей.
Як повідомили в Повітряних силах, українська протиповітряна оборона змогла перехопити 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова.
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