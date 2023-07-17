Справжнє диво: у Львові на 11 день після ракетного удару з-під завалів врятували кота Черчилля (фото)

Кіт зміг пережити ракетний удар та 11 днів жити під завалами.

У Львові на 11 день під завалами знищеного російською ракетою будинку знайшли кота Черчилля. Тварина зневоднена та виснажена, проте ветеринари наголошують, що кіт житиме.

Про це у Facebook написала голова організації "Світова асоціація з питань тварин України" Оксана Кошак.

Оксана Кошак розповіла, що кота Черчилля знайшли під завалами знищеного російською ракетою будинку 17 липня. Тварина там пробула 11 днів.

Кіт Черчилль з Львова. Фото: Оксана Кошак

"Це просто чудо! Сьогодні, на 11-й день після влучання ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика", - написала Оксана Кошак.

Кіт пробув під завалами 11 днів. Фото: Оксана Кошак

Тварину передали власниці та вже оглянули ветеринари. У котика виявили зневоднення, він був дуже втомлений, проте у нього вже є апетит.

У Львові врятували кота, який 11 днів пробув під завалами будинку

Ракетний удар по Львову

У ніч проти 6 липня російська терористична армія завдала масованого ракетного удару по Львову. Одна із ворожих ракет поцілила по житловому будинку, в якому спали люди.

На місці трагедії рятувальники знайшли тіла 10 людей. Без помешкань залишилось 60 сімей.

Як повідомили в Повітряних силах, українська протиповітряна оборона змогла перехопити 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова.

Читайте також: