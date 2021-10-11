Спершу жорстоко побив, а потім задушив: син закатував рідну матір у Львівській області (фото)

Спершу жорстоко побив, а потім задушив: син закатував рідну матір у Львівській області (фото)

Тіло вбитої жінки знайшли у будинку через два дні після конфлікту з сином.

38-річний чоловік спочатку жорстоко побив, а потім задушив 61-річну матір. Вбивство сталося в селищі Краковець, що біля кордону з Польщею у Львівській області.

Як розповіли у поліції Львівщини, ввечері 7 жовтня син під час конфлікту жорстоко побив свою матір та задушив її. 9 жовтня тіло вбитої жінки виявили у її будинку та зателефонували до правоохоронців.

На тілі загиблої поліцейські виявили численні сліди побоїв. За висновками медиків, причиною смерті жінки стала механічна асфіксія (жінка була задушена).

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний син загиблої.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, в Херсонській області 42-річний син вбив 75-річну матір.

Новини тижня: колективне вбивство - хто знав про побиття 10-річної Маї і як реагували соцслужби

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання