Спецслужби Росії готували у Львові серію терактів: подробиці від СБУ (фото)

Серед цілей були будівлі ТЦК та Головний залізничний вокзал.

Кіберфахівці Служби безпеки України за гарячими слідами затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Російська спецслужба планувала вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як зайвого свідка. Серед цілей росіян були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал Львова.

За даними слідства, зловмисник намагався використати заздалегідь заготовлену вибухівку, яку мали активувати дистанційно.

СБУ завчасно викрила цей задум і спіймала виконавця на гарячому, коли той заклав вибухівку поблизу залізничного вокзалу. Зловмисником виявився 23-річний мешканець Київської області, який за 1000 дол. погодився працювати на ворога.

Слідство з’ясувало, що саморобна бомба була виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах війни. Йому загрожує 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз встановлюються інші співучасники організації цього злочину. Перевіряються факти причетності підозрюваного до вчинення інших терактів та диверсій на території України, зокрема на обʼєктах залізниці.

СБУ запобігла серії терактів у Львові / Фото: СБУ

СБУ запобігла серії терактів у Львові / Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ та поліція завадили агентам ФСБ Росії організувати серію терактів у ТЦК та правоохоронних органах на Київщині.