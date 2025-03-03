Спецслужби Росії готували у Львові серію терактів: подробиці від СБУ (фото)

Серед цілей були будівлі ТЦК та Головний залізничний вокзал.
Кіберфахівці Служби безпеки України за гарячими слідами затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Російська спецслужба планувала вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як зайвого свідка. Серед цілей росіян були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал Львова.
За даними слідства, зловмисник намагався використати заздалегідь заготовлену вибухівку, яку мали активувати дистанційно.
СБУ завчасно викрила цей задум і спіймала виконавця на гарячому, коли той заклав вибухівку поблизу залізничного вокзалу. Зловмисником виявився 23-річний мешканець Київської області, який за 1000 дол. погодився працювати на ворога.
Слідство з’ясувало, що саморобна бомба була виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах війни. Йому загрожує 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зараз встановлюються інші співучасники організації цього злочину. Перевіряються факти причетності підозрюваного до вчинення інших терактів та диверсій на території України, зокрема на обʼєктах залізниці.
Нагадаємо, раніше СБУ та поліція завадили агентам ФСБ Росії організувати серію терактів у ТЦК та правоохоронних органах на Київщині.
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